Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон розкрив деталі розмови з Зеленським: обіцяв посилення ППО

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 16:26
Макрон розкрив деталі розмови з Зеленським: обіцяв посилення ППО
Макрон і Зеленський, Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому подальшу військову допомогу для України, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці, що ми повною мірою мобілізовані з метою якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони", - написав Макрон.

Реклама:

У ширшому комюніке Єлисейського палацу зазначають, що лідери обмінялися інформацією щодо ситуації на полі бою та на окупованій Запорізькій АЕС. 

Макрон також пообіцяв підтримати Україну у підготовці до зими в умовах систематичних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі та посприяти долученню до такої допомоги інших країн.

"Президенти погодилися 13 грудня провести у Парижі міжнародну конференцію з метою підвищити стійкість цивільної інфраструктури України у зимовий період.  Невдовзі почнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Також лідери домовилися організувати двосторонню конференцію, щоб залучати французькі компанії, її проведуть 12 грудня", - зазначають у повідомленні. 

ВІДЕО ДНЯ

У розмові також підняли питання "зернової угоди". "Глава держави засудив одностороннє рішення Росії, яке знову завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці", - зазначають у комюніке. Також Макрон "привітав зразкову прозорість України", яка після звинувачень з Росії про нібито виготовлення брудної бомби одразу запросила на свої об’єкти місію МАГАТЕ. 

Нагадаємо, Зеленський, який першим повідомив про розмову, натякнув на "конкретні рішення" для посилення обороноздатності та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Теми: МакронЗеленськийППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: