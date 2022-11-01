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Макрон розкрив деталі розмови з Зеленським: обіцяв посилення ППО

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 17:26
Макрон і Зеленський, Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому подальшу військову допомогу для України, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці, що ми повною мірою мобілізовані з метою якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони", - написав Макрон.

У ширшому комюніке Єлисейського палацу зазначають, що лідери обмінялися інформацією щодо ситуації на полі бою та на окупованій Запорізькій АЕС. 

Макрон також пообіцяв підтримати Україну у підготовці до зими в умовах систематичних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі та посприяти долученню до такої допомоги інших країн.

"Президенти погодилися 13 грудня провести у Парижі міжнародну конференцію з метою підвищити стійкість цивільної інфраструктури України у зимовий період.  Невдовзі почнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Також лідери домовилися організувати двосторонню конференцію, щоб залучати французькі компанії, її проведуть 12 грудня", - зазначають у повідомленні. 

У розмові також підняли питання "зернової угоди". "Глава держави засудив одностороннє рішення Росії, яке знову завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці", - зазначають у комюніке. Також Макрон "привітав зразкову прозорість України", яка після звинувачень з Росії про нібито виготовлення брудної бомби одразу запросила на свої об’єкти місію МАГАТЕ. 

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Нагадаємо, Зеленський, який першим повідомив про розмову, натякнув на "конкретні рішення" для посилення обороноздатності та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Теми: МакронЗеленськийППО
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