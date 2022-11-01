Макрон розкрив деталі розмови з Зеленським: обіцяв посилення ППО

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому подальшу військову допомогу для України, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці, що ми повною мірою мобілізовані з метою якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони", - написав Макрон.

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У ширшому комюніке Єлисейського палацу зазначають, що лідери обмінялися інформацією щодо ситуації на полі бою та на окупованій Запорізькій АЕС.

Макрон також пообіцяв підтримати Україну у підготовці до зими в умовах систематичних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі та посприяти долученню до такої допомоги інших країн.

"Президенти погодилися 13 грудня провести у Парижі міжнародну конференцію з метою підвищити стійкість цивільної інфраструктури України у зимовий період. Невдовзі почнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Також лідери домовилися організувати двосторонню конференцію, щоб залучати французькі компанії, її проведуть 12 грудня", - зазначають у повідомленні.

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У розмові також підняли питання "зернової угоди". "Глава держави засудив одностороннє рішення Росії, яке знову завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці", - зазначають у комюніке. Також Макрон "привітав зразкову прозорість України", яка після звинувачень з Росії про нібито виготовлення брудної бомби одразу запросила на свої об’єкти місію МАГАТЕ.

Нагадаємо, Зеленський, який першим повідомив про розмову, натякнув на "конкретні рішення" для посилення обороноздатності та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.