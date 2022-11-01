Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція та Фінляндія не відкидають розміщення в себе ядерної зброї після вступу в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 17:30

Фінляндія та Швеція підтвердили, що не вимагатимуть відмови від розміщення баз Північноатлантичного Альянсу та ядерної зброї після вступу до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на пресконференції в Гельсінкі у вівторок, чи дозволить Фінляндія розмістити ядерну зброю на своїй території в мирний час або намагатиметься відмовитися від такого кроку в майбутньому, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна не хоче "зачиняти жодних дверей" і що не повинно бути "жодних передумов" для її членства в НАТО.

Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки країни Північної Європи очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція, що цілком природно, діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".

"Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки" і "прийняти" всі можливості НАТО, цитує Крістерссона Bloomberg.

Крім того, глава збройних сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї: "Проводити червоні лінії ще до того, як ми станемо членом НАТО, лише створює перешкоди і тертя".

Нагадаємо, що саме бажання не допустити поширення інфраструктури Північноатлантичного Альянсу на схід було однією з оголошених Росією причин здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше фінські ЗМІ вже писали, що в проєкті закону про вступ до НАТО Фінляндія не планує передбачати жодних обмежень на розміщення військових баз чи ядерної зброї, якщо виникне така потреба.

Теми: ШвейцаріяФінляндіяядерна зброяНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіянам навряд чи вдасться протистояти партизанському руху – ISW

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Усі новини...
Швейцарія
В Україну приїхав президент Швейцарії
"Дочка" "Газпромбанку" йде з фінансового ринку Швейцарії
Зеленський просить Швейцарію заблокувати російські активи та передати їх Україні
Останні новини
10:30
фотоНа пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката
10:29
Польща відгородиться від Калінінградської області парканом і колючим дротом
10:22
Україна в найближчі дні очікує на відповідь від РФ щодо участі в "зерновій ініціативі"
10:17
відео Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів
10:10
Вчені відтворили зовнішність "вампіра", який жив у XVIII столітті
10:05
ППО збила три ракети Х-59, які зранку атакували Одещину
09:57
Фрідман та партнери продають російського телеком-оператора "Білайн"
09:50
ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, літак і гелікоптер
09:37
На Полтавщині кілька днів триватимуть навчальні стрільби
09:35
оновлено, фотоНічна атака дронів: шість "Шахедів" знищено на підступах до Києва
Усі новини...