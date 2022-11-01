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Швеція та Фінляндія не відкидають розміщення в себе ядерної зброї після вступу в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 16:30

Фінляндія та Швеція підтвердили, що не вимагатимуть відмови від розміщення баз Північноатлантичного Альянсу та ядерної зброї після вступу до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на пресконференції в Гельсінкі у вівторок, чи дозволить Фінляндія розмістити ядерну зброю на своїй території в мирний час або намагатиметься відмовитися від такого кроку в майбутньому, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна не хоче "зачиняти жодних дверей" і що не повинно бути "жодних передумов" для її членства в НАТО.

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Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки країни Північної Європи очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція, що цілком природно, діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".

"Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки" і "прийняти" всі можливості НАТО, цитує Крістерссона Bloomberg.

Крім того, глава збройних сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї: "Проводити червоні лінії ще до того, як ми станемо членом НАТО, лише створює перешкоди і тертя".

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Нагадаємо, що саме бажання не допустити поширення інфраструктури Північноатлантичного Альянсу на схід було однією з оголошених Росією причин здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше фінські ЗМІ вже писали, що в проєкті закону про вступ до НАТО Фінляндія не планує передбачати жодних обмежень на розміщення військових баз чи ядерної зброї, якщо виникне така потреба.

Теми: ШвейцаріяФінляндіяядерна зброяНАТО
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