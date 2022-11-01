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Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 16:34
Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки
Паспорт громадянина РФ, ria-m.tv

Державна міграційна служба України під час воєнного стану не прийматиме й не розглядатиме прохання громадян Росії щодо дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на проживання, але це не стосується чоловіків, дружин, дітей та батьків громадян України. Є місяць, аби попросити нову посвідку на тимчасове проживання.

Джерело: ДМС України

Деталі: 1 листопада 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову "Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану".

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Постановою, зокрема, передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення або скасування територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС зупиняється розгляд заяв громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. 

Крім того, громадянам РФ відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.

Водночас постановою установлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які:

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  • є чоловіком чи дружиною громадянина України;
  • дітьми або батьками громадян України;
  • повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
  • особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;
  • особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

Дослівно: "Громадяни Російської Федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз'єднання сім'ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24.02.2022 до дня набрання чинності цією постановою".

Теми: Міграційна службаРосіяміграціявійна
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