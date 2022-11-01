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Санду: Корумповані сили та спецслужби РФ зараз цілеспрямовано розхитують Молдову

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 17:35

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що опоненти чинної влади, які проводять протести, спільно зі спецслужбами РФ працюють над розхитуванням ситуації у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю румунському Digi24, фрагмент якого вже опублікований і повний текст з’явиться пізніше.

Президентка зазначила, що спроби російського втручання у політичне життя Молдови не є чимось новим і за останніми протестами проросійських політсил стоять також російські спецслужби. 

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"У нас є докази, що коаліція корумпованих груп, які накрали у Молдові багато грошей, та спецслужби Росії, проросійські партії у Молдові, усі мають спільну мету - дестабілізувати Молдову. Вони використовують на свою користь труднощі, з якими зіткнулися громадяни. Ми рішуче налаштовані захищати демократію", - заявила Мая Санду. 

Як відомо, останніми тижнями у Молдові активно проводить антивладні протести популістська партія "Шор", ймовірно, з фінансовою підтримкою РФ. 

Молдова, як і Україна, потерпає від дефіциту електроенергії, у тому числі через неможливість купувати її з України після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Дефіцит частково допомагає компенсувати Румунія.

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На додачу, "Газпром" на листопад підтвердив Молдові постачання лише 51% газу від передбаченого контрактом обсягу. 

Детальніше про те, як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові, читайте у статті ЄвроПравди, та дивіться у новому відеоблозі ФСБ "валить" Молдову: Газ, електрика, протести та новий любимчик Кремля

Теми: МолдоваРосія
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