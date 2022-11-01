Жодне судно не піде "зерновим коридором" 2 листопада

Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), поширеній у вівторок.

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що призупинка є тимчасовою та екстреною.

Там також зазначається, що протягом вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася, а Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.

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