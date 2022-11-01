Міноборони повідомило про нову ІПСО росіян проти Збройних сил

Міністерство оборони повідомило, що російська пропаганда запустила хвилю інформаційно-психологічної спецоперації та атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності Delta, яку використовують Збройні сили.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних.

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Система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано. У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу".

Деталі: Міноборони запевнило, що усвідомлює, наскільки важливою стратегічною ціллю ці системи є для росіян.

Довідково: Delta – система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО.

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Система ситуаційної обізнаності використовується для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо.

За словами розробників, Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, у тому числі – розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої – ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.