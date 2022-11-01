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Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 18:58

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що президент Росії Владімір Путін не застосує тактичну ядерну зброю у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон сказав в інтерв’ю Sky News.

"Я не думаю, що він (Путін) це зробить, він був би божевільним, якби зробив це", – вважає Джонсон, додаючи, що ядерний удар в Україні означав би "негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй".

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Колишній британський прем’єр також вважає, що застосування ядерної зброї стало б для Росії  "повною катастрофою", вона б опинилася в "кріогенному економічному заморожуванні", а Путін "втратив би значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього часу".

"Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не стане, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я думаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію", – вважає Джонсон.

Говорячи про можливу відповідь на ядерний удар Росії, він зазначив, що в західних країн і НАТО "є багато варіантів", але додав, що вважає "дуже, дуже, дуже, дуже малоймовірним, що до цього (ядерного удару РФ) дійде".

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Колишній прем’єр Британії наголосив на своїй упевненості, що Україна "абсолютно неминуче" переможе у війні з Росією. "Ми повинні виявити стратегічне терпіння і продовжувати їх підтримувати", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повторив, що на Росію чекають серйозні наслідки в разі застосування нею ядерної зброї в Україні.

Теми: ядерна зброявійнаРосіяБорис Джонсон
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