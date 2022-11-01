На Донеччині збито гелікоптер Мі-8 і безпілотник окупантів
Вівторок, 1 листопада 2022, 19:44
Захисники України 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8 та ворожий БпЛА у Донецькій області.
Джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Дослівно: "1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині години відповідно збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня".
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Цьому передувало: 1 листопада уночі було збито 6 дронів-камікадзе.