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На Донеччині збито гелікоптер Мі-8 і безпілотник окупантів

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 19:44

Захисники України 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8 та ворожий БпЛА у Донецькій області. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України 

Дослівно: "1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині години відповідно збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня".

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Цьому передувало: 1 листопада уночі було збито 6 дронів-камікадзе.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнабезпілотникиавіа
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