Окупанти заявили, що будуть примусово вивозити людей із Каховського району

Маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збираєтсяь примусово відселяти людей із Каховського району.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Для вивезення мешканців із Каховського району Херсонської області у зв'язку з високим рівнем воєнної загрози з 6 листопада будуть застосовуватися примусові заходи".

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Деталі: Окупанти Херсонської області розраховують вивезти громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні.

За словами ставленика Кремля Володимира Сальдо, до 70 тисяч мешканців планують відселити з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині, і процес уже розпочався.

Цьому передувало: Окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це заперечує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.