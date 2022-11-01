Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили, що будуть примусово вивозити людей із Каховського району

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 21:12

Маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збираєтсяь примусово відселяти людей із Каховського району.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Для вивезення мешканців із Каховського району Херсонської області у зв'язку з високим рівнем воєнної загрози з 6 листопада будуть застосовуватися примусові заходи".

Деталі: Окупанти Херсонської області розраховують вивезти громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні. 

За словами ставленика Кремля Володимира Сальдо, до 70 тисяч мешканців планують відселити з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині, і процес уже розпочався.

Цьому передувало: Окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це заперечує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.

Теми: Херсонська областьокупаціядепортація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

БЕБ викрило колаборанта Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів

Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України

фотоНа пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката

відео Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів

ППО збила три ракети Х-59, які зранку атакували Одещину

Росіянам навряд чи вдасться протистояти партизанському руху – ISW

Усі новини...
Херсонська область
Окупаційна адміністрація Херсона перемістилася до Скадовська – Генштаб ЗСУ
Окупанти укріплюються бункерами на Херсонщині – мер
Росіяни вдарили по Краматорську й Миколаєву, з Херсонщини вивозять вишки зв'язку – ОВА
Останні новини
14:03
Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару
13:54
Путін ще не вирішив, чи буде вп'яте балотуватися у президенти Росії
13:54
Сині кити проковтують понад 10 млн шматочків мікропластику щодня – дослідники
13:40
Парламент Чорногорії обмежив повноваження президента, депутатів звинуватили у перевороті
13:37
Зеленський про перехоплені розмови окупантів: Я російську мову ліпше знаю
13:36
У застосунку monobank виник збій
13:36
ЗАЕС відновила теплопостачання Енергодара
13:35
відео, фотоХотіла стати "кротом": СБУ затримала "подвійну агентку" ФСБ
13:35
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
13:26
БЕБ викрило колаборанта Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів
Усі новини...