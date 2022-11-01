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У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 22:01

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners у вівторок оголосила про подання позову проти наближеного до Владіміра Путіна російського олігарха Євґєнія Пріґожина та створеної ним приватної військової компанії "Вагнера" через участь у бойових діях в Україні.

Про це йдеться в заяві фірми, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пріґожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.

"За нашими даними, це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за використання тероризму та змову з державою-ізгоєм, яка її фінансує, з метою ведення незаконної війни", – стверджують британські юристи.

Вони зазначають, що використання ПВК "Вагнера" тероризму для досягнення цілей Путіна в Україні підтверджується їхніми воєнними злочинами, зокрема використанням тортур, вбивств та зґвалтувань як засобу ведення війни для тероризування цивільного населення з метою примусити його до покори.

У позові McCue Jury & Partners спершу фігуруватиме "невелика група позивачів" громадян України, що постраждали від дій ПВК "Вагнера", а фінансуватиметься він за рахунок краудфандингу. Якщо вдасться зібрати достатню суму коштів, сума відшкодувань, про які йтиметься, може сягнути мільярдів фунтів стерлінгів.

"Цей позов має потенціал зірвати роботу Пріґожина, ПВК "Вагнера" і військової машини Путіна і забезпечити вкрай необхідну компенсацію у вигляді репарацій тим, хто так сильно постраждав. Не може бути стійкого миру без правосуддя", – наголошують у McCue Jury & Partners.

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Британська юрфірма очікує, що аналогічні процеси проти Пріґожина і ПВК "Вагнера" можуть початися і в інших країнах.

Позов було анонсовано у вівторок у Палаті громад, де виступив старший партнер McCue Jury & Partners Джейсон Макк’ю.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Євґєній Пріґожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Теми: Велика БританіяВагнерсуд
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