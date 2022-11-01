Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Акар сказав на пресконференції у вівторок.

"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні", – зазначив він.

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Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного відновлення дії "зернової угоди".

"Станом на вчора (понеділок) кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити", – уточнив він.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

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Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася, а Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.

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