Україна отримала висновки щодо двох законопроєктів, необхідних для руху до ЄС – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок анонсував отримання від європейських партнерів висновки щодо законопроєктів про медіа та національні спільноти, ухвалення яких є серед вимог продовження діалогу з ЄС щодо вступу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буквально сьогодні ми отримали певне, скажімо так, рішення щодо законопроєкту про медіа, ми отримали певний висновок до законопроєкту про національні меншини (спільноти). Ми очікуємо на рішення Венеціанської комісії щодо законопроєкту про конституційних суддів", – сказав Стефанчук в етері телемарафону.

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Спікер парламенту нагадав, що до кінця року Рада має намір ухвалити закони, пов'язані з виконанням семи вимог для збереження Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу та можливості розпочати переговори про повноцінне членство.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д після того, як йому дали позитивну оцінку в ЄС. В опозиції ж документ критикували як такий, що руйнує вже передбачені чинними законами механізми захисту української мови і національного культурно-інформаційного простору.

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".

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Що стосується законопроєкту про національні спільноти, то він, як говорив раніше Стефанчук, відповідає всім директивам ЄС" і передбачає заміну терміна "національна меншість" на термін "національна спільнота", який "об'єднує у собі нацменшини та корінні народи".

Раніше голова Верховної Ради заявив, що до кінця осені 2022 року парламент та інші суб’єкти європейської інтеграції зможуть виконати зобов’язання для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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