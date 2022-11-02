ЗСУ на півдні знищили 3 "Гради", 2 САУ, ЗРК "Тор" та 3 склади з боєприпасами

За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Деталі: Повідомляється про знищення 25 окупантів, 3 реактивних систем залпового вогню "Град", самохідної крупнокаліберної гаубиці "Акація" та самохідної артилерійсько-мінометної установки "Нона", зенітно-ракетного комплеку "Тор", 11 одиниць авто-бронетехніки, а також 3 складів з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

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Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою.

Окупанти ведуть оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі.

По обіді, в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, окупанти, зазнавши втрат відступили.

ВІДЕО ДНЯ

По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог гатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснено повітряними шпигунами.

Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Маргенецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Також окупанти атакували наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.

Росіяни продовжують обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі.

Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо - без людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

В Чорному морі перебуває угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 вдк та 1 надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".