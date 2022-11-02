ЗСУ відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів – Генштаб

За минулу добу Збройні сили відбили атаки окупантів біля 12 населених пункті на Донеччині та Луганщині.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

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Деатлі: Повідомляється, що захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

За даними Генштаба, ворог проводить обстріли підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Парасковіївка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.

Триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території Росії, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Протягом минулої доби українські військові збили гелікоптер, 2 БпЛА типу "Орлан -10", 6 ударних БпЛА "Шахед-136" та 2 - типу "Куб".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.