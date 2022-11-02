Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "Шахедів" – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 07:41
ФОТО: СТРАТКОМ ЗСУ

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті нічної роботи протиповітряної оборони над областю було збито 6 "Шахедів".

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нічний гуркіт у небі - то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

Деталі: Також очільник області повідомив, що вночі та вранці окупанти знову тероризували Нікопольщину. "Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - сказав Резніченко.

Що було раніше: Цієї ночі на Дніпропетровщині повідомлялось про вибухи, була оголошена повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнаШахед
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Усі новини...
Дніпропетровська область
Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни
Над Дніпропетровщиною збили три дрони, Нікополь зазнав обстрілів
Дніпропетровщина: ракети РФ влучили по енергооб'єктах, є серйозні руйнування - ОВА
Останні новини
00:26
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
00:09
"Укренерго" обмежила енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
23:59
У Північній Македонії заборонили використання "пов’язаних із фашизмом" назв
23:53
Працюємо з Іспанією, щоб забезпечити повітряний щит для України – Зеленський
23:22
Кулеба й глава МЗС Туреччини поговорили про "зернову угоду" та українських полонених
23:18
У 6-річної дитини почала з'являтися сивина. Історія сім'ї, якій вдалося виїхати з Маріуполя
23:13
відеоЗеленський розкрив деталі Ставки головнокомандувача: Всюди зміцнюємо позиції
23:06
Росія постійно загрожує продовольчому експорту, але вимагає "гарантій" – Зеленський
22:41
Сумщина: за день із Росії прилетіло 140 снарядів та мін
22:34
Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу
Усі новини...