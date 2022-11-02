На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "Шахедів" – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті нічної роботи протиповітряної оборони над областю було збито 6 "Шахедів".

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нічний гуркіт у небі - то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

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Деталі: Також очільник області повідомив, що вночі та вранці окупанти знову тероризували Нікопольщину. "Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - сказав Резніченко.

Що було раніше: Цієї ночі на Дніпропетровщині повідомлялось про вибухи, була оголошена повітряна тривога.