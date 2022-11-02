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Нічна атака "Шахедів": повітряні сили приземлили 12 з 13 безпілотників

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 08:09
скриншот

Під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: Командування повітряних сил

Дослівно: "12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави".

Деталі: Шість БпЛА було збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

Ще шість було збито у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

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Теми: ШахедвійнаУкраїнаРосія
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