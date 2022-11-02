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Окупанти зізналися, що б'ють по цивільній інфраструктурі крилатим ракетами "Х-32"

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 08:49
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Російські окупанти почали наносити удари по цивільним та об'єктам критичної інфраструктури крилатими ракетами "Х-32", до цього вони їх застосовували лише один раз.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на джерело, Defense Express

Деталі: Джерело повідомило, що удари наносили російські дальні бомбардувальники, оснащені ракетами "Х-32", як їх самі називають росіяни – "вбивці авіаносців".

Чому це важливо: Як пояснює Defense Express. "Х-32" - це російська надзвукова крилата ракета повітряного базування "повітря-поверхня". Вона створена МКБ "Райдуга" шляхом глибокої модернізації ракети Х-22.

"Х-32" зберегла дещо змінений планер "Х-22", але в іншому це був новий виріб. Ракета отримала модернізований РРД із більшою тягою, цифрове обладнання, у т.ч. обчислювальний комплекс, захищену від перешкод активно-пасивну РЛС та системи РЕП. Дальність захоплення РЛС ГСН була 200-300 км (при пуску з більшої дальності потрібна зовнішня цілевказівка про район цілі до її захоплення ГСН).

За довоєнними планами, росіяни збирались переробити на "Х-32" мінімум 30 ракет типу "Х-22". Чи був цей план повністю втілений в життя – невідомо.

Носіями "Х-32" мають виступати модернізовані стратегічні бомбардувальники типу Ту-22М3М. За довоєнними планами, росіяни планували модернізувати 30 бомбардувальників типу Ту-22М3 до рівня Ту-22М3М, фактично модернізовано лише 4 такі літаки.

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До цього окупанти застосували ракети "Х-32" лише один раз, для удару по Краматорську 6 травня 2022 року. Схоже, тоді були проведені їхні випробування у бойових умовах.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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