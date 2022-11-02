Близька подруга голови Дніпропетровщини отримала 1,5 млрд на дороги в області

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія близької подруги голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка Яни Хланти отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Джерело: розслідування "Української правди" "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни"

Дослівно УП: "Співвласниця компанії, яка від 24 лютого отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт і експлуатацію доріг у Дніпропетровській області, схоже, є близькою людиною для керівника цієї самої області".

Деталі: За даними видання, 34-річна Хланта (майстер спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка) користується автівкою Kia Sportage 2020-го року випуску, яка зареєстрована на компанію "Севент консалтинг груп", яка належить очільнику Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

Про те, що Хланта – далеко не чужа людина для Резніченка, свідчать і інші факти.

Як з'ясувала "Українська правда" за допомогою джерел у правоохоронних органах, за 2020 – 2021 роки Резніченко та Хланта п'ять разів перебували разом за кордоном – у Ризі, Берліні, Стамбулі, Мюнхені, Празі.

З огляду на все це, можна припустити, що Резніченко та Хланта знайомі майже 3 роки.

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За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів компанія "Будінвест Інжиніринг", однією з власників якої є Хланта (49% статутного капіталу фірми), обійшла навіть такого гіганта як турецька компанія "Онур".

Компанія "Будінвест Інжиніринг" була заснована в 2015 році Воробйовою Іриною Іванівною. Це сталося того ж року, коли Резніченко вперше очолив Дніпропетровську ОДА.

Справжній злет у діяльності компанії почав відбуватися з 2020-го року, коли Резніченко вдруге став головою ОДА Дніпропетровщини. Невдовзі після цього, навесні 2021-го року, у компанії змінилися власники – співвласниками підприємства стали Хланта та Павло Чухно.

У 2021 році компанія перемогла в тендерах на загальну суму близько 15 мільярдів гривень. При цьому, відповідно до даних порталу Spending, компанія отримала того року перерахувань на свої рахунки на понад 4 мільярди гривень.

Тоді "Будінвест Інжиніринг" навіть увійшла до топ-10 підрядників "Укравтодору" за версією видання "Наші гроші".

Основними замовниками будівельних та дорожно-ремонтних послуг, у яких вигравала "Будінвест Інжиніринг" у 2021-му, були Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА.

А цього року під час повномасштабної війни компанія опинилась у топі серед "дорожніх" підрядників за розміром отриманих коштів.

За допомогою єдиного вебпорталу використання публічних коштів "Українська правда" з'ясувала, що за час повномасштабної агресії в 2022-му році компанія "Будінвест Інжиніринг" отримала близько 1,5 мільярда гривень.

Більша частина коштів – від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА. Дані про частину з цих договорів навіть не були опубліковані в системі "Прозорро" через особливості закупівель під час воєнного стану.

Ці кошти компанія отримала переважно не на капітальний ремонт або будівництво, а на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Джерела "УП" серед "дорожників", які займаються реальним будівництвом, переконують, що такі суми на утримання доріг в області, в якій не було бойових дій, можуть викликати велике питання.

За даними "Реєстру судових рішень", восени 2021-го року дніпровські податківці провели документальну позапланову виїзну перевірку діяльності "Будінвест Інжиніринг".

Щодо певних операцій із окремими постачальниками за 2019-2020 роки податківці не змогли встановити, за якою адресою відбувалися вантажно-розвантажувальні роботи та чи взагалі відбувалася передача товару від постачальника до покупця. Але підприємці успішно оскаржили рішення у суді.

"УП" звернулася по коментарі до Резніченка та Хланти. Але до моменту публікації вони не відповіли на питання редакції.