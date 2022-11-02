У Білорусі помітили 3 російських МіГа-31К і контейнери, де можуть зберігати "Кинджали"

У Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".

Джерело: Faktisk, Беларускі Гаюн

Деталі: Норвезьке видання опублікувало супутникові знімки аеродрому в "Мачулищах", які компанія Planet Labs зробила 18 і 31 жовтня о 10:41 (за київським часом).

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Зазначається, що на свіжих фото видно три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані у 2 000 км.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що це винищувачі з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

31 жовтня фото: Planet Labs

Також на знімках можна помітити кілька ракетних контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал".

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Моніторингова група раніше повідомляла про можливе доправлення "Кинджалів" у Мачулищі.

Ракети могли бути доставлені на аеродром 16 жовтня, коли з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724).

Також на фото ідентифікували 6 вертольотів Мі-24 і 2 вертольоти Мі-8 військово-повітряних сил Білорусі.