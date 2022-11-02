Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь і Росія вже придумали нові військові навчання на 2023 рік

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 12:02
Білоруські військові. Фото з Telegram Міноборони Білорусі

Росія і Білорусь почали підготовку до нових військових навчань "Щит Союзу – 2023", які планують провести наступного року.

Джерело: Міноборони Білорусі з посиланням на міністра оборони РБ Віктора Хреніна в Telegram

Пряма мова Хреніна під час спільної колегії міністерств оборони Білорусі та Росії: "Триває вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування.

Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023"".

Деталі: За його словами, ці навчання стануть "головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ у наступному році".

Хренін додав, що під час колегії заслухають доповіді "про основні напрямки протидії спробам фальсифікації історії", а також про стан і напрямки вдосконалення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони РБ повторив наративи Кремля і Лукашенка про те, що нібито на Білорусь і Росію триває "безпрецедентний тиск і гібридний вплив", а НАТО нібито "вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьРосіяЗбройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі помітили 3 російських МіГа-31К і контейнери, де можуть зберігати "Кинджали"
Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план
Білоруса засудили до трьох років за донат опозиції
Останні новини
04:31
Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
01:35
США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії
01:02
Радбез ООН відкинув брехливу резолюцію росіян про "біолабораторії" в Україні
00:26
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
00:09
"Укренерго" обмежила енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Усі новини...