Білорусь і Росія вже придумали нові військові навчання на 2023 рік

Росія і Білорусь почали підготовку до нових військових навчань "Щит Союзу – 2023", які планують провести наступного року.

Джерело: Міноборони Білорусі з посиланням на міністра оборони РБ Віктора Хреніна в Telegram

Пряма мова Хреніна під час спільної колегії міністерств оборони Білорусі та Росії: "Триває вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування.

Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023"".

Деталі: За його словами, ці навчання стануть "головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ у наступному році".

Хренін додав, що під час колегії заслухають доповіді "про основні напрямки протидії спробам фальсифікації історії", а також про стан і напрямки вдосконалення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони РБ повторив наративи Кремля і Лукашенка про те, що нібито на Білорусь і Росію триває "безпрецедентний тиск і гібридний вплив", а НАТО нібито "вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави".