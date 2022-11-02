Російські генерали обговорювали застосування ядерної зброї в Україні, це непокоїть США – NYT

У США занепокоєні через те, що вище російське військове керівництво нещодавно обговорювало, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Відзначається, що російський диктатор Володимир Путін не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики Росії та її невдач на полі бою.

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Але той факт, що вищі російські військові керівники навіть брали участь у дискусіях, занепокоїв адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки показав, наскільки розчаровані російські генерали своїми невдачами на місцях, і припускає, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Американські офіційні особи заявили, що не бачили ознак того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або якось готуються до удару.

Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня.

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Відзначається, що американські офіційні особи не стали описувати сценарії, які розглядалися військовим керівництвом для застосування ядерної зброї.

Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США, відмовився коментувати "деталі цієї доповіді".

Пряма мова Кірбі: "Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно.

Ми продовжуємо відслідковувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування".

Деталі: За оцінками Пентагону, Росія має на озброєнні до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Жодна тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бою, але вона може бути розгорнута будь-яким способом, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів.

Тактична ядерна зброя має меншу потужність і призначена для використання на менших відстанях, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Також відзначається, що Путін має одноосібні повноваження щодо того, чи використовувати ядерну зброю, і прийняв би рішення про його розгортання незалежно від думки своїх генералів.

Нові розвідувальні дані США з'явилися тоді, коли Москва просувала ідею про "брудну бомбу", яку нібито планує використати Україна.