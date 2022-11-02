Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські генерали обговорювали застосування ядерної зброї в Україні, це непокоїть США – NYT

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 13:09
РАКЕТА 15А18М, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ MILITARYRUSSIA

У США занепокоєні через те, що вище російське військове керівництво нещодавно обговорювало, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Відзначається, що російський диктатор Володимир Путін не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики Росії та її невдач на полі бою.

Але той факт, що вищі російські військові керівники навіть брали участь у дискусіях, занепокоїв адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки показав, наскільки розчаровані російські генерали своїми невдачами на місцях, і припускає, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Американські офіційні особи заявили, що не бачили ознак того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або якось готуються до удару.

Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня.

Відзначається, що американські офіційні особи не стали описувати сценарії, які розглядалися військовим керівництвом для застосування ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США, відмовився коментувати "деталі цієї доповіді".

Пряма мова Кірбі: "Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно.

Ми продовжуємо відслідковувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування".

Деталі: За оцінками Пентагону, Росія має на озброєнні до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Жодна тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бою, але вона може бути розгорнута будь-яким способом, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів.

Тактична ядерна зброя має меншу потужність і призначена для використання на менших відстанях, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Також відзначається, що Путін має одноосібні повноваження щодо того, чи використовувати ядерну зброю, і прийняв би рішення про його розгортання незалежно від думки своїх генералів.

Нові розвідувальні дані США з'явилися тоді, коли Москва просувала ідею про "брудну бомбу", яку нібито  планує використати Україна.

Теми: ядерна зброяРосіяСШАвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Усі новини...
ядерна зброя
У Київській області поспішають підготувати 425 укриттів на випадок ядерного удару
КНДР погрожує застосувати ядерну зброю через навчання США і Південної Кореї
Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні
Останні новини
05:13
Американські аналітики: Кремль розпалює конфлікт всередині війська через виплати
04:31
Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
01:35
США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії
01:02
Радбез ООН відкинув брехливу резолюцію росіян про "біолабораторії" в Україні
00:26
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
Усі новини...