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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 13:35
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Було узгоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України".

Деталі: На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, яка напередодні зазнала руйнувань унаслідок ракетних атак Росії.

Повідомляється, що Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

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У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаокупація
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