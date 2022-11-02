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Зеленський розповів, чи підштовхують його до компромісів з Росією

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 13:18
Зеленський розповів, чи підштовхують його до компромісів з Росією

Президент Володимир Зеленський розповів, що все ще є лідери деяких країн, які підштовхують його до компромісів з Росією.

Джерело: глава держави в інтерв’ю чеському телебаченню, оприлюдненому на його сторінках у соцмережах 2 листопада

Президента запитали, чи підштовхує його хтось до компромісів з Росією.

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Пряма мова: "Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно ж, хотіли б…Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це не має значення.

Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене…

Ми уже там були (у перемовинах з РФ – ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів.

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Я вже знаю, чим ця історія закінчиться. Тож я не хочу чекати на кінцівку, бо це не буде "щасливим кінцем" з цією країною, із цим "сусідом".

Ми маємо побудувати дуже прагматичні відносини, тому що вони дуже небезпечні, вони дуже великі. Зараз ми бачимо результати їхньої політики".

Деталі: За словами президента, впродовж 31 року незалежності  Україні не вдалося вибудувати сильної безпекової системи.

Зеленський зазначив, що Україна не очікувала від Росії такої жорстокості, кривавості та агресивності і це, за словами президента, найбільша помилка українського політикуму.

Президент наголосив, що його не варто підштовхувати на компроміси з РФ, адже він не хоче повторення війни: "Я думаю, однієї війни у цьому столітті для України достатньо".

Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
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