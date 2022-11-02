Росіяни нарощують темпи мародерства на окупованих територіях – Спротив

Російські окупанти мародерять тимчасові окуповані райони Запорізької області – наразі вони продовжують розкрадати українські держпідприємства в Мелітополі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Росіяни нарощують темпи мародерства в промислових масштабах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Так, у Мелітополі окупанти продовжують розкрадати українські держпідприємства. Зокрема ворог розікрав обладнання відділень ПриватБанку, винісши звідти навіть меблі. Все це росіян називають "націоналізацією"".

Деталі: Також російські мародери грабують бази відпочинку у Кирилівці – демонтують бойлери, кондиціонери та іншу побутову техніку.

Зазначається, що пограбування відбувається централізовано, під наглядом військових.

Раніше колаборанти створили список "нічийних" комплексів – у ньому об’єкти, власники яких відмовилась співпрацювати з окупантами.

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У ЦНС підкреслили, що всі ці пограбування фіксують українські правоохоронці, а всі власники майна отримають компенсації з репарацій, які Росія буде виплачувати після війни.