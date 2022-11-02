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Росіяни нарощують темпи мародерства на окупованих територіях – Спротив

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 13:34
Росіяни нарощують темпи мародерства на окупованих територіях – Спротив
Російські окупанти в Мелітополі. Фото gettyimages.com

Російські окупанти мародерять тимчасові окуповані райони Запорізької області – наразі вони продовжують розкрадати українські держпідприємства в Мелітополі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Росіяни нарощують темпи мародерства в промислових масштабах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Так, у Мелітополі окупанти продовжують розкрадати українські держпідприємства. Зокрема ворог розікрав обладнання відділень ПриватБанку, винісши звідти навіть меблі. Все це росіян називають "націоналізацією"".

Деталі: Також російські мародери грабують бази відпочинку у Кирилівці – демонтують бойлери, кондиціонери та іншу побутову техніку.

Зазначається, що пограбування відбувається централізовано, під наглядом військових. 

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Раніше колаборанти створили список "нічийних" комплексів – у ньому об’єкти, власники яких відмовилась співпрацювати з окупантами.  

У ЦНС підкреслили, що всі ці пограбування фіксують українські правоохоронці, а всі власники майна отримають компенсації з репарацій, які Росія буде виплачувати після війни.

Теми: Запорізька областьМелітополь
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