Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни нарощують темпи мародерства на окупованих територіях – Спротив

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 14:34
Російські окупанти в Мелітополі. Фото gettyimages.com

Російські окупанти мародерять тимчасові окуповані райони Запорізької області – наразі вони продовжують розкрадати українські держпідприємства в Мелітополі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Росіяни нарощують темпи мародерства в промислових масштабах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Так, у Мелітополі окупанти продовжують розкрадати українські держпідприємства. Зокрема ворог розікрав обладнання відділень ПриватБанку, винісши звідти навіть меблі. Все це росіян називають "націоналізацією"".

Деталі: Також російські мародери грабують бази відпочинку у Кирилівці – демонтують бойлери, кондиціонери та іншу побутову техніку.

Зазначається, що пограбування відбувається централізовано, під наглядом військових. 

Раніше колаборанти створили список "нічийних" комплексів – у ньому об’єкти, власники яких відмовилась співпрацювати з окупантами.  

ВІДЕО ДНЯ

У ЦНС підкреслили, що всі ці пограбування фіксують українські правоохоронці, а всі власники майна отримають компенсації з репарацій, які Росія буде виплачувати після війни.

Теми: Запорізька областьМелітополь
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Усі новини...
Запорізька область
Росія ввела "автоматичне громадянство РФ" для жителів окупованої Запорізької області
Росіяни карають за підписку на українські ЗМІ жителів окупованих територій
Окупанти залишили частину Запорізької області без газу – Спротив
Останні новини
07:39
Через обстріли ЗАЕС повністю знеструмлена, включились дизель-генератори: почався зворотній відлік
07:21
Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА "Орлан" – Генштаб
07:00
ЗСУ відбили атаки біля 12 населених пунктів, окупанти гатять по критичній інфраструктурі – Генштаб
05:40
Американські аналітики: Кремль розпалює конфлікт всередині війська через виплати
04:31
Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
Усі новини...