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Вони неадекватні: Зеленський відмовився оцінювати застосування Росією ядерної зброї

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 14:30
Вони неадекватні: Зеленський відмовився оцінювати застосування Росією ядерної зброї
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З INSTAGRAM

Президент Володимир Зеленський сказав, що не впевнений у тому, що РФ застосує ядерну зброю, але відмовився давати оцінку діям Росії.

Джерело: глава держави в інтерв’ю чеському телебаченню, оприлюдненому на його сторінках у соцмережах 2 листопада

У президента запитали, чи вважає він, що можлива ядерна війна, адже Росія погрожує застосуванням ядерної зброї. 

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Пряма мова: "Я не впевнений. Я не хочу і давати оцінку, тому що Росія любить робити навпаки...

"Що там говорять в Україні: "Не буде використання ядерної зброї", - "О, а давайте подумаємо, як це використати", - тому я не хочу давати цю оцінку через те, що є така загроза. Я вважаю, що боятися цього не потрібно. Не потрібно боятися Росію.

Я не вважаю, що вони адекватні. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їх умов з тим, що якщо ти не виконаєш вони застосують зброю. Це непов'язані речі".

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Теми: ядерна зброяРосіяЗеленськийвійна
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