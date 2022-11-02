Росія закликала інші ядерні держави не обмежувати її інтереси, щоб уникнути ядерної війни

Міністерство закордонних справ Росії в середу оприлюднило заяву, в якій закликала інших членів "ядерного клубу" запобігти прямому зіткненню через "небезпечні спроби обмежувати життєво важливі інтереси".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російське МЗС стверджує, що держава у своїй діяльності "суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не повинна бути розв'язана", а умови можливого ядерного удару "чітко окреслені, мають суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення".

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"Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, здійснювану із застосуванням ЗМЗ (зброї масового знищення), або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено саме існування держави", – йдеться в заяві.

МЗС РФ стверджує, що в нинішній ситуації, яка "стала наслідком безвідповідальних і безпардонних дій, спрямованих на підрив нашої національної безпеки", першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав.

"Закликаємо інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над розв'язанням цього пріоритетного завдання і відмовитися від небезпечних спроб обмежувати життєво важливі інтереси одна одної, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації з ЗМЗ, що здатне призвести до катастрофічних наслідків", – підсумовують у відомстві.

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Раніше в середу видання The New York Times повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

У відповідь представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї.