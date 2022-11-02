Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іспанія передає Україні батарею ЗРК, чотири системи ППО Hawk, гармати та снаряди

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 16:23

Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом, пише "Європейська правда".

"Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - зазначив він.

Реклама:

Міністр зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їх передачі до України.

"Це саме те, про що ми просили Іспанії, це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти.Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

ВІДЕО ДНЯ

Система ППО Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot американського виробництва. Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі цих систем Україні.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.

Нагадаємо, про рішення Іспанії вперше стало відомо із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга, він сказав, що Мадрид передасть чотири пускові установки цієї системи.

Теми: Іспаніязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Іспанія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: