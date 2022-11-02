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Іспанія передає Україні батарею ЗРК, чотири системи ППО Hawk, гармати та снаряди

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 17:23

Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом, пише "Європейська правда".

"Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - зазначив він.

Міністр зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk декілька тижнів стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їх передачі до України.

"Це саме те, про що ми просили Іспанії, це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти.Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

Система ППО Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot американського виробництва. Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі цих систем Україні.

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Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.

Нагадаємо, про рішення Іспанії вперше стало відомо із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга, він сказав, що Мадрид передасть чотири пускові установки цієї системи.

Теми: Іспаніязброя
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