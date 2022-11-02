Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Міноборони пояснили, що може зашкодити пошуку зниклих безвісти бійців

Валентина РоманенкоСереда, 2 листопада 2022, 17:52
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Міністерство оборони закликає родичів зниклих безвісти українських бійців не викладати їхні персональні дані в мережу, щоб не нашкодити процесам пошуку та переговорам про звільнення.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: Часто в соцмережах родичі виставляють пост із фотографіями своїх зниклих безвісти родичів, просять про допомогу з їх пошуку, благають поділитися своїм дописом в інтернеті.

На думку Маляр, така поведінка громадян цілком зрозуміла, втім, будь-яка інформація, що містить персональні дані людини, котра перебуває в полоні або зникла безвісти, може зашкодити не лише подальшому процесу її обміну, а і її здоров’ю та навіть життю.

Пряма мова: "Ворог цю інформацію використовує. Приміром, коли ви в соціальних мережах розміщаєте фотографію близької людини, зниклої безвісти, у військовій формі й із персональними даними: позивний, частина, де служив, ви можете викрити цю людину, якщо вона переховується на тимчасово окупованих територіях у цивільному й шукає способу повернутися на підконтрольну територію.

Або якщо така людина може перебувати в полоні як, наприклад, цивільна. А ви виказуєте дані, що це саме військовослужбовець…

Другий важливий момент, на який слід зважати, — це процес переговорів щодо обміну.

ВІДЕО ДНЯ

У цій ситуації також оприлюднення інформації й привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати, або ускладнити цей процес".

Деталі: У разі, якщо тривалий час немає звістки від рідного, що боронив Україну, заступниця міністра оборони порадила родичам звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Там родичі можуть заявити про зникнення близької людини й надати всі її персональні дані, отримати необхідні консультації та допомогу (контакти — 095-412-74-24,044-425-12-09).

За словами Маляр, цей штаб працює дуже ефективно: від дати повномасштабного вторгнення відбулося 29 обмінів і наразі вже повернуто більше тисячі осіб, які були в полоні.

Теми: Міноборонивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Втрати РФ у бронетехніці дійшли до понад 40 одиниць щодня – розвідка Британії

фото Росіяни били по Дніпропетровщині: згоріла АЗС, пошкоджені підприємства та об’єкти інфраструктури

Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

Усі новини...
Міноборони
МОУ про ситуацію на фронтах: ЗСУ закріплюються і готуються звільняти території
Міноборони повідомило про нову ІПСО росіян проти Збройних сил
Міноборони РФ заявило, що не гарантує безпеку "зернового коридору"
Останні новини
11:10
фото, відеоЗгвалтували вагітну: поліція викрила ще двох окупантів, які катували людей на Київщині
10:58
Секретар Радбезу РФ заявив, що в Україні "англосакси взялися дробити російський етнос"
10:56
СБУ ідентифікувала експоліцейських, які проводять масові репресії в окупованому регіоні
10:52
В "Укренерго" розповіли деталі відключень електрики у четвер
10:43
Після відновлення "зернового коридору" порти України залишили ще 6 суден
10:39
Чи треба заново вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви не робили бустер – пояснює МОЗ
10:29
Окупанти Херсонщини готують примусову "евакуацію" з Каховського району – дані ОВА
10:27
McDonald's відкрив у Львові новий ресторан, збудований на початку року
10:16
У МЗС спростували заяву Путіна про "гарантії" України щодо "зернової угоди"
09:59
Можливе призначення Чернишова в "Нафтогаз" є незаконним, але це можна змінити – НАЗК
Усі новини...