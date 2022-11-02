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В Міноборони пояснили, що може зашкодити пошуку зниклих безвісти бійців

Валентина РоманенкоСереда, 2 листопада 2022, 16:52
В Міноборони пояснили, що може зашкодити пошуку зниклих безвісти бійців
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Міністерство оборони закликає родичів зниклих безвісти українських бійців не викладати їхні персональні дані в мережу, щоб не нашкодити процесам пошуку та переговорам про звільнення.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: Часто в соцмережах родичі виставляють пост із фотографіями своїх зниклих безвісти родичів, просять про допомогу з їх пошуку, благають поділитися своїм дописом в інтернеті.

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На думку Маляр, така поведінка громадян цілком зрозуміла, втім, будь-яка інформація, що містить персональні дані людини, котра перебуває в полоні або зникла безвісти, може зашкодити не лише подальшому процесу її обміну, а і її здоров’ю та навіть життю.

Пряма мова: "Ворог цю інформацію використовує. Приміром, коли ви в соціальних мережах розміщаєте фотографію близької людини, зниклої безвісти, у військовій формі й із персональними даними: позивний, частина, де служив, ви можете викрити цю людину, якщо вона переховується на тимчасово окупованих територіях у цивільному й шукає способу повернутися на підконтрольну територію.

Або якщо така людина може перебувати в полоні як, наприклад, цивільна. А ви виказуєте дані, що це саме військовослужбовець…

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Другий важливий момент, на який слід зважати, — це процес переговорів щодо обміну.

У цій ситуації також оприлюднення інформації й привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати, або ускладнити цей процес".

Деталі: У разі, якщо тривалий час немає звістки від рідного, що боронив Україну, заступниця міністра оборони порадила родичам звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Там родичі можуть заявити про зникнення близької людини й надати всі її персональні дані, отримати необхідні консультації та допомогу (контакти — 095-412-74-24,044-425-12-09).

За словами Маляр, цей штаб працює дуже ефективно: від дати повномасштабного вторгнення відбулося 29 обмінів і наразі вже повернуто більше тисячі осіб, які були в полоні.

Теми: Міноборонивійна
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