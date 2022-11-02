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У Раді готуються звільнити Чернишова з посади міністра розвитку громад

Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 18:05
Олексій Чернишов, фото з його Facebook

У Верховну Раду подано постанови для звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: У парламенті зареєстровано заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.

Також у ВР подано постанову щодо звільнення Чернишова з цієї посади.

Нагадаємо: На найближчий пленарний тиждень у Верховній Раді заплановане звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій у зв’язку з переходом на нову посаду. Планується призначення Чернишова головою "Нафтогазу" замість Юрія Вітренка.

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Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
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