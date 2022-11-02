На Херсонщині заборонили продавати горілку російським військовим
Середа, 2 листопада 2022, 17:22
В окупованій частині Херсонської області почали вводити обмеження щодо продажу алкоголю російським військовим.
Джерело: РБК з посиланням на "розпорядження" окупаційної влади Нової Каховки
Деталі: Згідно з документом, з 2 листопада "забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям на території Новокаховського міського округу Херсонської області".
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Крім того, у місті заборонили кафе, барам, магазинам і кіоскам із харчовими продуктами працювати після 19:00.
За інформацією РБК, подібну заборону раніше було введено в окупованій частині Запорізької області.
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