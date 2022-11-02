Посол України бачить шанс на зміну позиції Ізраїлю щодо військової допомоги

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук бачить "певні передумови" для того, щоб позиція держави щодо постачання зброї Києву змінилася.

Про це Корнійчук сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що у вівторок в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, за попередніми результатами яких лідирує блок партій на чолі з "Лікудом" колишнього прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Нагадую, що у передвиборній кампанії Нетаньягу заявив, що він розгляне можливість перегляду політики Ізраїлю щодо постачання зброї Україні. Безумовно, політичною мовою це нічого конкретного не означає, але є певні передумови для того, щоб ця позиція змінилася. І я хочу вірити, що нам разом вдасться її змінити", – вважає посол.

Остаточні результати виборів в Ізраїлі, за словами Корнійчука, стануть відомі після вихідних. Після того як там сформують уряд, Україна почне "рухатися за тими напрямами, які нас цікавлять, насамперед, звісно, військово-технічна співпраця".

"Наскільки активно це буде продовжуватися з урядом Нетаньягу, якщо йому вдасться його сформувати, ми побачимо, коли уряд Нетаньягу буде сформовано", – зазначив Корнійчук і наголосив, що Україна працюватиме з будь-якою політичною силою Ізраїлю, яку буде обрано законним і правовим способом.

Як відомо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними ЗМІ, в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.

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Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц говорив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.