Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Американський історик і письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Він став другим послом United24 після актора Марка Гемілла, який зосередить свої зусилля на зборі коштів для напряму "Оборона та розмінування".

Тімоті Снайдер зустрічався з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва у вересні. Нещодавно знаменитий історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету "Створення сучасної України", який набрав майже 3 мільйони переглядів.

Тепер він долучається до підтримки України як амбасадор United24: Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Пряма мова Зеленського: "Тімоті Снайдер – видатний історик і справжній друг України, який у своїх працях пояснює всьому світу важливість України, її правдиву історію, її справжні цінності, як вони сформувалися й чому ми їх захищаємо.

Я вдячний також за те, що більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, а й про те, як вони можуть нам допомогти".

Пряма мова Снайдера: "Я підтримую Україну, тому що вона має виграти цю війну. Українська перемога відкриє регіон і світ для демократії та дасть усім нам надію. Але наразі Україна під загрозою.

Значна частина України перебуває під окупацією. Агресор, порушуючи всі закони війни, прагне вбити мирне населення або позбавити його основних засобів до існування – їжі, води та електроенергії. Щоб захистити українців, захистити Україну й тим самим захистити цінності, ми маємо зупинити ці напади.

Я історик і науковець і в перспективі хочу збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме – зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від цих безпілотників".

Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За шість місяців роботи платформи зібрано 213 млн дол. США від громадян зі 110 країн.

Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

Тімоті Снайдер нещодавно поширив лекцію про Україну та геноцид.

My lecture on Ukraine and the question of genocide. Please listen.https://t.co/sqNpAgOAwv