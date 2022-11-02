Росіяни завдали удару по передмістю Запоріжжя, усі "Шахеди" знищено – влада

У Запоріжжі ввечері 2 листопада пролунали вибухи, коли у місті оголошена повітряна тривога.

Джерело: "Суспільне", голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Деталі: У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного о 21:11.

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У місті та області з 20:42 оголошена повітряна тривога.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив удар по передмістю Запоріжжя.

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Пряма мова Куртєва: "На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя.

Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі "Шахеди", що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. Інформація уточнюється.

Бережіть себе. Є загроза повторної атаки".