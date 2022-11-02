США виділили на підготовку фахівців із розмінування в Україні $47,6 млн

Державний департамент США оголосив про запуск проєкту для допомоги Україні з навчання у розмінуванні вартістю $47,6 млн.

Про це йдеться в заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

Американській фірмі, що надає консультаційні та інженерні послуги, було виділено фінансування для надання допомоги українському уряду у виявленні та видаленні наземних мін із цивільних районів.

"Згідно з умовами проєкту, Tetra Tech зміцнить потенціал уряду України з виявлення та видалення наземних мін, нерозірваних і кинутих боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та інших вибухонебезпечних предметів із цивільних районів", - йдеться у заяві.

За оцінками українського уряду, 160 000 квадратних кілометрів території країни можуть бути забруднені наземними мінами та іншими вибуховими речовинами.

Проєкт також підтримує розгортання додаткових груп із розмінування та груп із навчання ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, через місцеву неурядову організацію "Українська асоціація саперів".