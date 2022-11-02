Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США виділили на підготовку фахівців із розмінування в Україні $47,6 млн

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 21:21

Державний департамент США оголосив про запуск проєкту для допомоги Україні з навчання у розмінуванні вартістю $47,6 млн.

Про це йдеться в заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

Американській фірмі, що надає консультаційні та інженерні послуги, було виділено фінансування для надання допомоги українському уряду у виявленні та видаленні наземних мін із цивільних районів.

"Згідно з умовами проєкту, Tetra Tech зміцнить потенціал уряду України з виявлення та видалення наземних мін, нерозірваних і кинутих боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та інших вибухонебезпечних предметів із цивільних районів", - йдеться у заяві.

За оцінками українського уряду, 160 000 квадратних кілометрів території країни можуть бути забруднені наземними мінами та іншими вибуховими речовинами.

Проєкт також підтримує розгортання додаткових груп із розмінування та груп із навчання ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, через місцеву неурядову організацію "Українська асоціація саперів".

Теми: розмінуванняСШАгроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

фотоУ Києві на хабарі викрили ексміліціонера і директора музакадемії ім. Чайковського

Ця війна зруйнує Росію: Залужний порівняв втрати російської авіації в Україні і Афганістані

У МЗС спростували заяву Путіна про "гарантії" України щодо "зернової угоди"

Втрати РФ у бронетехніці дійшли до понад 40 одиниць щодня – розвідка Британії

Усі новини...
розмінування
На Київщині попереджають про вибухи: розмінування і навчання саперів
За донати на Харківщину купили машину для розмінування за 18 млн
У Київській області триває розмінування, можна почути вибухи
Останні новини
14:31
У Німеччині побільшало схильних вірити у російські пропагандистські наративи, особливо на сході
14:20
Українська ІТ-армія отримала доступ до документів Центробанку РФ – Федоров
14:18
Microsoft надасть технологічну допомогу Україні на 100 мільйонів доларів
14:17
Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
14:13
ГУР: Окупанти переселяють на Арабатську стрілку колаборантів і свою "адміністрацію" 
14:01
Окупанти вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси і пожежні
14:00
Під Києвом затримали поплічника окупантів після перевірки телефону
13:55
Екскерівництво Укрпатенту викрало 250 мільйонів нібито для закупівлі бронежилетів для ЗСУ – ДБР
13:54
Херсонщина: Окупанти збираються вивезти сонячні електростанції і погрожують забирати човни
13:51
відеоЗможемо повернутись на Пандору: вийшов трейлер продовження "Аватару"
Усі новини...