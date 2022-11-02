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Українських саперів тренуватимуть камбоджійці

Євген КізіловСереда, 2 листопада 2022, 21:21
камбоджійський сапер, Getty Images

Камбоджа надасть своїх спеціалістів з розмінування для тренування українських саперів.

Джерело: Міністерство закордонних справ Камбоджі, чиє повідомлення передають Associated Press та Washington Post

Деталі: Повідомляється, що під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном останній погодився виділити Україні своїх фахівців. Зробити це він збирається у співробітництві з Японією.

Генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності Хенг Ратана повідомив, що після консультацій з японськими партнерами його відомство направить свою першу групу в Україну на початку грудня, ще одна група може бути відправлена в першому кварталі 2023 року.

Довідково: Камбоджа відома світу, як одна з найбільш замінованих країн після майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася у 1998 році. З того часу велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, було вилучено і знищено, і це значно зменшило кількість жертв.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і протягом останнього десятиріччя кілька тисяч з них були направлені під егідою ООН в Африку та на Близький Схід.

Що передувало: 1 листопада президент Володимир Зеленський мав розмову з прем'єр-міністром Камбоджі.

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Нагадаємо: Низка інших країн, у тому числі США та Німеччина, вже надали Україні допомогу у розмінуванні.

Теми: мінуваннявійнаУкраїнасвіт
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