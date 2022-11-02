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В Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

Євген КізіловСереда, 2 листопада 2022, 21:50
путін і начальник генштабу зС рф герасимов, Getty Images

Втрати високопоставлених військових російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT

Дослівно: "В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%".

Деталі: Зокрема, загинули:

2 генерал-лейтенанти;

8 генерал-майорів;

44 полковники;

ВІДЕО ДНЯ

98 підполковників;

193 майора;

279 капітанів;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантів;

72 військових іншого рангу.

Теми: війнаРосіяУкраїнажертви
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