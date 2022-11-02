В Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT
Середа, 2 листопада 2022, 21:50
Втрати високопоставлених військових російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT
Дослівно: "В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%".
Деталі: Зокрема, загинули:
2 генерал-лейтенанти;
8 генерал-майорів;
44 полковники;
ВІДЕО ДНЯ
98 підполковників;
193 майора;
279 капітанів;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантів;
72 військових іншого рангу.