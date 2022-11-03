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КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 01:44
Колаж Getty Images

Північна Корея запустила в черговий раз балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря, заявили південнокорейські військові.

Джерело: агентство Yonhap

Деталі: За даними джерел агенції, КНДР могла запустити ракету середньої або великої дальності, причому її паливо і боєголовка, очевидно, були відокремлені одне від одного.

Японські ЗМІ повідомили, що ракета пролетіла над територією Японії.

Що було раніше: 2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950 - 53 років.

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Теми: КНДР
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