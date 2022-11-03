США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
Четвер, 3 листопада 2022, 02:04
Держдеп США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн.
Джерело: CNN
Деталі: Повідомляється, що продаж зброї дасть змогу підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".
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"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", - говориться у повідомленні.
Фінляндія має використати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.
Рішення щодо продажу зброї відбувається на фоні переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.
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