США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн

Держдеп США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що продаж зброї дасть змогу підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".

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"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", - говориться у повідомленні.

Фінляндія має використати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.

Рішення щодо продажу зброї відбувається на фоні переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.