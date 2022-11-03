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ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 02:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК Південь
Фото: ОК "Південь"

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Півдня виконали близько 150 вогневих завдань та нанесли авіаудар по скупченню живої сили та техниці окупантів.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Деталі: Зокрема, було знищено 8 окупантів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць авто-бронетехніки, 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

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Крім того, біло пошкоджено 1 танк, 5 одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град" та буксировану гаубицю Д-20.

Також повідомляється, що корабельне угруповання окупантів в Чорному морі зараз нараховує 7 кораблів, серед яких 1 вдк та 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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