Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА "Орлан" – Генштаб
Четвер, 3 листопада 2022, 06:21
За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136" та БпЛА "Орлан", повідомили у Генштабі.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Також авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар - під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.
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Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.