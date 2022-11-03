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Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА "Орлан" – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 07:21
скриншот

За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136" та  БпЛА "Орлан", повідомили у Генштабі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар - під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

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Теми: війнаШахедУкраїнаРосія
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