Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА "Орлан" – Генштаб

За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136" та БпЛА "Орлан", повідомили у Генштабі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар - під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.