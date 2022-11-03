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Через обстріли ЗАЕС повністю знеструмлена, включились дизель-генератори: почався зворотній відлік

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 07:39
Фото: Енергоатом

Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріли окупантів 2 листопада було пошкоджено 2 останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Джерело: НАЕК "Енергоатом"

Дослівно: "Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів".

Деталі: Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

"Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені", - підкреслили в Енергоатомі.

Теми: ЗАЕСвійнаенергетика
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