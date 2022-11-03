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Президентка та міністр оборони Греції у четвер відвідають Київ

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 07:58
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Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва.

Про це повідомляє Skai, пише "Європейська правда".

Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що у четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.

Очікується, що Сакелларопулу  відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.

Як повідомляє видання protothema.gr, візит Сакелларопулу планувався на середину жовтня, але через неназвані перешкоди його перенесли. 

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Візит відбувається на тлі доставки Грецією БМП-1 на український фронт, які країна замінює на німецькі Marder. У жовтні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що передача бронетехніки почалася.

16 жовтня до Греції відправили перші німецькі Marder із запланованих сорока. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні. 

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

Теми: ГреціяУкраїнавійна
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