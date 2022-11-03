В Мелітополі пролунали вибухи на заводі, де був штаб окупантів

Вранці 3 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи на території заводу "Рефма", де росіяни облаштували свій штаб.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров та колаборант росіян і державний зрадник Володимир Рогов у Telegram

Пряма мова Федорова: "Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. О 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів".

Деталі: Мер міста додав, що наразі рахують кількість ліквідованих загарбників.

Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов.

За його словами, в районі 5:40-5:50 ранку в місті прогриміло 6 потужних вибухів.

Однак колаборант запевняє, що в місті успішно спрацювала ППО.