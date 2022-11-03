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Росія за добу втратила понад 700 вояк та 20 танків – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 08:17
Росія за добу втратила понад 700 вояк та 20 танків – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

За минулу добу російські окупанти втратили 3 РСЗВ, 20 танків, 4 безпілотники та понад 700 людей особового складу. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано, 
  • танків – 2 734 (+20) од, 
  • бойових броньованих машин –  5 552 (+27) од, 
  • артилерійських систем – 1 755 (+22) од, 
  • РСЗВ – 390 (+3) од, 
  • засоби ППО – 198 (+0) од,
  • літаків – 277 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 258 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),
  • крилаті ракети – 397 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,
  • спеціальна техніка – 155 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Генштабвійна
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