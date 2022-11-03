Росія за добу втратила понад 700 вояк та 20 танків – Генштаб
Четвер, 3 листопада 2022, 09:17
За минулу добу російські окупанти втратили 3 РСЗВ, 20 танків, 4 безпілотники та понад 700 людей особового складу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
- танків – 2 734 (+20) од,
- бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,
- артилерійських систем – 1 755 (+22) од,
- РСЗВ – 390 (+3) од,
- засоби ППО – 198 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),
- крилаті ракети – 397 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,
- спеціальна техніка – 155 (+1).
Дані уточнюються.
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