Окупанти Херсонщини готують примусову "евакуацію" з Каховського району – дані ОВА

Росіяни обстрілювали східні та південні області України, окупанти готують примусову евакуацію з Каховського району та підривають вишки зв’язку на Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 3 листопада

Деталі: Запорізька область – ворог завдав удари по передмістю Запоріжжя. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих та значних наслідків. Інформація уточнюється.

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Сумщина: зранку 3 листопада росіяни обстріляли з мінометів Краснопільську територіальну громаду (7 "приходів"). Без наслідків. Детальна інформація уточнюється. 2 листопада ворог 7 разів обстріляв прикордоння, випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін. Під вогнем були Шалигинська, Есманська, Миропільська, Великописарівська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

Дніпропетровська область: вночі у Кривому Розі росіяни поцілили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури. Є руйнування. Тривають відновлювальні роботи. У Павлограді – приліт на промислове підприємство, є руйнування, також пошкоджені дачні будинки поряд.

У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Нікопольську громади. У Нікополі понівечені кілька житлових будинків, коледж, автозаправка, кілька приватних підприємств. У Марганецькій громаді внаслідок ударів без світла понад 1000 родин. Енергетики уже стали до роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Над Нікопольським районом уночі захисники збили 4 ворожих дрони-камікадзе.

Харківщина: уввечері 2 листопада ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків. У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій. Обстрілювали міста Куп'янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янській області одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців.

2 листопада біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. 45-річний тракторист загинув.

Луганська область: росіяни не полишають спроб контратакувати ті ділянки фронту, звідки українські військові їх відсунули. Так, минулої доби ворог намагався наступати поблизу Макіївки, Невського і Білогорівки. Ударів з боку росіян зазнало село Невське. Крім того, 2 листопада окупанти обстріляли територію в районах Греківки, Надії, Площанки і Суходолу.

Росіяни очікують наступу ЗСУ на Сватове, тому останнім часом використовують там так званий "живий щит", прикриваючись цивільним населенням. Підрозділи росіян розміщуються на підприємствах та у навчальних закладах.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти противника.

Донецька область: вночі були обстріли Мар'їнської, Очеретинської, Торецької громад. Не припиняються обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. Також вночі – обстріли поблизу с.Яковлівка, с. Бахмутське, с. Парасковіївка Соледарської ВА. На деокупованих територіях продовжується розмінування, відновлюють електропостачання, роздають буржуйки.

За минулу добу на Донеччині: 4 загиблих, 5 поранених. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: зранку обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Увечері 2 листопада зафіксовано обстріли Широківської громади, внаслідок яких зруйновано один житловий будинок. Без постраждалих. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: тривають бойові дії. За інформацією ОК "Південь", противник веде оборону та намагається утримувати зайняті рубежі, проводить повітряну розвідку безпілотниками-шпигунами в Бериславському та Херсонському районах. Російська армія продовжує завдавати ракетних та артилерійських ударів по мирних населених пунктах Бериславського району. По нещодавно звільненій Трифонівці протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню "Град".

Триває так звана "евакуація" місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Так звана "влада" окупантів регіону заявила, що з 6 по 7 листопада у Каховському районі тимчасово окупованої Херсонської області розпочнеться примусова евакуація населення. Вона закликає людей негайно залишити населені пункти через високий рівень військової загрози.

Окупаційна влада тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро. Заборону пов’язали із завершенням евакуації з правого берега Дніпра, а також із "посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню".

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що військові РФ підривають вишки зв’язку. Підірвано вишки у Бериславі, Токарівці, Іванівці, Новокаїрах.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.