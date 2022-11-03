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Секретар Радбезу РФ заявив, що в Україні "англосакси взялися дробити російський етнос"

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 09:58
Секретар Радбезу РФ заявив, що в Україні англосакси взялися дробити російський етнос
Микола Патрушев. ФОТО: РИА НОВОСТИ

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, нібито "англосакси за допомогою України хочуть створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу, а їхня мета - його повне викорінення".

Джерело: Патрушев на зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, цитує РИА "Новости"

Деталі: Представник держави-агресора вкотре повторив тезу кремлівської пропаганди про те, що "росіяни й українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею".

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Зараз же, за словами Патрушева, "Україна перетворилася фактично на основний світовий центр ультраправого екстремізму". За його оцінкою, Росія веде боротьбу "з маріонетковим київським режимом", а не "простими українцями".

Пряма мова: "Організувавши державний переворот у Києві у 2014 році та розпочавши прискорену трансформацію України в так звану "Анти-Росію", англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення".

Нагадаємо: 24 лютого 2022 року Росія після 8 років гібридної військової агресії проти України розпочала повномасштабну війну проти незалежної суверенної країни, прикриваючись терміном "військова спецоперація".

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Більшість українців упевнені, що режим Володимира Путіна має на меті знищення народу України як такого. Офіційні представники влади РФ продовжують використовувати брехливі тези про "дружні народи", але маріонетки Кремля часто говорять про те, що Україна як країна повинна перестати існувати.

Теми: Росіяпропаганда
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