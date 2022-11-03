СБУ ідентифікувала експоліцейських, які проводять масові репресії в окупованому регіоні

Спецслужбовці встановили особи чотирьох ворожих поплічників, які вступили до лав так званого "главного управления МВД по Запорожской области" і проводять масові репресії для придушення спротиву, троє з них раніше були звільнені з правоохоронних органів України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Як повідомляє СБУ, у лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву.

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Колаборанти використовують психологічний тиск, насильство, погрози, викрадення, катування та вбивства. Вони також грабують помешкання цивільних під виглядом обшуків та беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Зокрема, задокументовано факти обкладання "даниною" власників агропідприємств. За різні суми "відкупних" зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у господарській діяльності. У разі незгоди – погрожують насильством та знищенням майна.

Троє з колаборантів були звільнені з правоохоронних органів України за "кришування" наркоугруповань і систематичне хабарництво. За інформацією СБУ, йдеться про:

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заступника начальника "Розовского РОВД";

начальника карного розшуку "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

оперуповноваженого "Токмацкого районного отдела милиции";

працівника "Днепрорудненского районного отдела милиции".

СБУ зібрала докази, встановила місця їхнього перебування та маршрути переміщення. Всім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.