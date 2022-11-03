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У Росії хочуть повернути дворічну службу в армії

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 11:33
Російські військові. Фото Міноборони РФ

У Раді Федерації вирішили провести консультації із силовими відомствами щодо повернення дворічного терміну служби в армії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що збільшити термін служби в армії до 2 років запропонував так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет. За його словами, це необхідний захід, який потрібно ввести в найкоротші терміни.

Голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв також висловився за повернення в Росії дворічного терміну служби за призовом – комітет проведе консультації з цього питання із силовими відомствами.

Пряма мова Бондарєва: "Звичайно, я підтримую це. Обов'язково треба вводити дворічний термін (строкової) служби. Я вітаю таку пропозицію, думаю, це абсолютно правильно. Я думаю, будемо (комітет РФ) радитися з міністерством оборони, з іншими силовими структурами, де передбачена служба за призовом. Я думаю, це все буде підтримано, іншого нам не дано".

Деталі: За його словами, зараз техніка вдосконалюється, світ рухається вперед, у Збройні сили надходять нові системи, нові комплекси, і "за один рік освоїти їх неможливо".

При цьому Бондарєв не зміг спрогнозувати терміни, коли таке рішення може бути прийняте.

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Він також вважає, що служба на кораблях Військово-морського флоту РФ теж має тривати 2 роки.

Повідомляється, що раніше призовники служили в сухопутних військах два роки, у ВМС – три роки.

Теми: Росіяарміяпризов
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