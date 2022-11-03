Росія перевела мобілізацію на війну у прихований режим – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі попри офіційні заяви про її завершення.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 3 листопада

Пряма мова: "Попри заяви Кремля про завершення мобілізації варто зазначити, що вона переведена в прихований режим. Публічність і показовість заходів згорнуто, але поряд із цим військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій спецоперації.

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Здійснюються спроби повернути військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені з лав збройних сил РФ. Крім того з метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням міноборони РФ прискорено підготовку курсантів випускних курсів. Зокрема дату завершення закладів перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року".