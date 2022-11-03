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Ця війна зруйнує Росію: Залужний порівняв втрати російської авіації в Україні і Афганістані

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 11:36
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО DETECTOR.MEDIA

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 24 лютого українські захисники знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані. 

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані".

Деталі: Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для Росії як і війна в Афганістані.

На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну стане причиною руйнації Росії.

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Теми: ЗалужнийавіаРосіяАфганістан
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